Cosa rende molto speciali i bambini nati a maggio.

La primavera è ormai nell’aria da un po’, ene è la piena celebrazione, con giornate luminose, fiori che sbocciano ovunque e la bella stagione ormai alle porte.Chi nasce anon solo ha la fortuna di nascere quindi in un periodo piacevole dal punto di vista climatico, ma sembra essere baciato dalla buona sorte sotto diversi punti di vista: secondo una ricerca della Columbia University, le persone nate in questo mese avrebbero una salute fisica e mentale migliore rispetto a chi nasce in altri periodi dell’anno.Ma quali sono le caratteristiche dei?Diversi studi suggeriscono che itendano ad avere un peso leggermente più basso alla nascita. Questo potrebbe essere dovuto alla minore esposizione alla vitamina D durante la gravidanza, che nei mesi invernali è naturalmente più scarsa.