Tuttivip.it - “Cosa mi succede davvero”. Grande Fratello, Shaila parla: “Non sono i chili persi il problema”

Dopo la fine del suo percorso nella casa delGatta ha deciso di aprirsi con il suo pubblico, raccontando il dolore che sta vivendo in seguito alla rottura con Lorenzo Spolverato. Durante la serata finale del reality, la ballerina ha scelto di chiudere definitivamente la relazione,ndo senza filtri di un legame diventato, a suo dire, insostenibile. Le sue parole hanno colpito il pubblico: hato di una storia definita “tossica”, segnata da mancanze di rispetto che non poteva più ignorare.Nei giorni successivi,ha condiviso sui social una foto significativa: si mostra in piedi su una bilancia, con un peso visibilmente inferiore rispetto al passato. Insieme allo scatto, un messaggio intenso ha dato voce alla sua sofferenza. Non si è trattato solo di una trasformazione fisica, ma anche emotiva.