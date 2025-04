Quifinanza.it - Cosa importa l’Italia dagli Stati Uniti, il peso dei dazi

Leggi su Quifinanza.it

La guerra commerciale deitrae Europa è ufficialmente iniziata, con il presidente Donald Trump che ha dimostrato di non essere intenzionato a fare dei passi indietro sulle alte tariffe impostate a tutti glidel mondo per esportare prodotti e beni negli States. L’Unione europea studia le contromosse che verranno rese note il prossimo 15 aprile. Secondo quanto anticipato, nel mirino europeo finiranno prodotti statunitensi per un valore totale di 22 miliardi di euro (cifra minore rispetto ai 26 annunciati), con i controche saranno del 25 e del 10%. Si tratta di sovrattasse che verranno applicate soprattutto sui cosiddetti prodotti icona degli, dai jeans alle moto Harley Davidson, passando per il burro d’arachidi.Jeans, moto e yacht di lussoC’è una vera e propria lista di prodotti Usa che dovranno essere soprattassi in Europa, a meno che Trump non decida di fare un passo indietro.