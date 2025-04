Formiche.net - Cosa aspettarsi dal riavvio (trumpiano) dei colloqui Usa-Iran sul nucleare

Sabato 12 aprile 2025,e Stati Uniti si incontreranno in Oman per un round di negoziati ad alto livello, un evento che potrebbe segnare un nuovo punto di svolta nelle relazioni tra i due Paesi, da decenni caratterizzate da tensioni e sfiducia reciproca. Fiducia definitivamente distrutta dalla ritirata unilaterale dall’accordo sul programmanoto con l’acronimo “Jcpoa”, voluta da Donald Trump durante il suo primo mandato e sostanzialmente confermata dalla successiva presidenza Biden — nonostante iniziali tentativi di riallacciare i rapporti per recuperare i termini dell’intesa.Ora siamo di nuovo davanti a un tentativo di contatto. L’annuncio ufficiale deiè stato dato dal ministro degli Esteriiano, Seyed Abbas Araghchi: “e Stati Uniti si incontreranno in Oman sabato perindiretti ad alto livello.