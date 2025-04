Lanazione.it - Cortona, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Maurizio Gualtieri

Arezzo, 8 aprile 2025 –, ilper ladiArcheologo e studioso, direttore degli scavi della Villa romana di Ossaia L’Amministrazionediesprimeper ladi. Illustre archeologo, si è formato all’Università Federico II di Napoli per poi diventare docente all’Università di Perugia,è stato professore emerito alla University of Alberta in Canada ed ha condotto, fra gli altri, insieme a Helena Fracchia, lo scavo della Villa romana a Ossaia. Con Helena Fracchia ha fondato il programma archeologico della University of Alberta a, aveva 84 anni. «Ladel professoraddolora la città die il mondo della cultura - dichiara il sindaco Luciano Meoni - grazie al suo impegno e a quello delle persone che insieme a lui contribuirono all’opera, è stato protagonista degli scavi alla Villa romana di Ossaia di cui poco tempo fa abbiamo celebrato il 25esimo anniversario.