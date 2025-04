Lanotiziagiornale.it - Corte dei Conti, ora vogliono eliminare le sanzioni

Il pretesto è lo stesso utilizzato per abrogare l’abuso d’ufficio: liberare la Pubblica amministrazione “dalla paura della firma”. Stavolta però serve alla maggioranza per tagliare le ali alladei, grazie alla riforma (presentata da Tommaso Foti, prima che diventasse ministro) approdata ieri alla Camera, che cancella la responsabilità in capo agli amministratori in caso di danno erariale.A infuocare il dibattito la lettera aperta, letta in Aula dalla M5s Carmela Auriemma, con cui l‘Associazione magistrati delladeisi rivolge alla premier Meloni “per evitare che scelte poco meditate possano danneggiare le istituzioni della Repubblica”. Per i giudici si corre il serio rischio che la riforma porti alla “deresponsabilizzazione di chi gestisce le risorse pubbliche”.FdI: “Sulladeidecidiamo noi”Per l’FdI Francesco Michelotti “Non c’è bisogno di qualcuno tra i magistrati che si erga a sorvegliante etico della politica, perché è la politica che decide le norme e ha il dovere e la responsabilità di modificare un assetto che non è al passo con i tempi, anche sulladeioccorre un cambio di passo”.