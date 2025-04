Corte Costituzionale valuta terzo mandato De Luca | ripercussioni politiche nazionali

Corte Costituzionale, chiamata a valutare la legge regionale campana del novembre scorso che autorizza il terzo mandato per Vincenzo De Luca. Una partita con ripercussioni non solo locali, visto il pressing della Lega sugli alleati a favore della ricandidatura di Luca Zaia e il secco no di Schlein all'ipotesi di tenere ancora in campo un De Luca ormai distante anni luce dal Nazareno. Domani si terrà l'udienza pubblica della Consulta e la decisione potrebbe arrivare già in serata o, più probabilmente, giovedì. A chiedere il giudizio della Corte è stato il Consiglio dei ministri, impugnando la legge campana che fa decorrere il computo dei due mandati da quello attualmente in corso. Nel caso di una bocciatura, per il Pd sarebbe più semplice cercare con lo stesso presidente uscente un'intesa su un nome condiviso che guidi un'ampia coalizione, sul modello di Manfredi a Napoli.

