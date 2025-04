Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli inciampa sul tacco”

: “sul”">Come racconta Fabio Mandarini inviato a Bologna per il, la sfida del Dall’Ara ha confermato ancora una volta il “doppio volto” deldi Antonio Conte. Dopo un buon primo tempo, chiuso in vantaggio grazie alla splendida rete di Anguissa, gli azzurri si sono letteralmente spenti nella ripresa, subendo il ritorno prepotente del Bologna di Italiano.Una partita dalle due facce: brillante ed equilibrata nella prima metà, dominata dai rossoblù nella seconda. Il, privo di Meret e Buongiorno e con Conte squalificato, ha sprecato un’altra grande occasione per avvicinarsi all’Inter, fermata sabato dal Parma. Con una vittoria, gli azzurri si sarebbero portati a -1 dalla vetta; invece, il pareggio mantiene le distanze e complica la rincorsa tricolore.