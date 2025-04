Corridoi umanitari Viminale | nuovo accordo per portare migranti in Italia

Corridoi umanitari come modello di accoglienza e di integrazione. Per gli afghani, che hanno dovuto abbandonare con grande sofferenza il loro paese dopo la grande fuga. Imolaoggi.it - Corridoi umanitari, Viminale: nuovo accordo per portare migranti in Italia Leggi su Imolaoggi.it “Si tratta di una firma importante: in questo momento storico, in cui si assiste ad una preoccupante crescita di guerre e tensioni tra gli Stati, si sottolinea l’importanza deicome modello di accoglienza e di integrazione. Per gli afghani, che hanno dovuto abbandonare con grande sofferenza il loro paese dopo la grande fuga.

Afghanistan: firmato il 7 aprile l'accordo per nuovi ingressi di profughi con i corridoi umanitari. Firmato al Viminale protocollo d'intesa per la realizzazione dei corridoi umanitari per cittadini afghani. Arrivano i "corridoi lavorativi". Afghanistan, al Viminale la firma del protocollo per i corridoi umanitari dedicati ai profughi verso l'Italia. Con Sant’Egidio nascono i corridoi lavorativi per l’ingresso di migranti per lavoro. Stipulata al Viminale una intesa per corridoi umanitari dalla Libia. Ne parlano su altre fonti

Corridoi umanitari dall’Afghanistan: firmato l’accordo - Un'aggiunta al patto del novembre 2021, con cui sono arrivati 812 profughi. Impagliazzo (Sant'Egidio): «Un segnale di speranza per chi, dimenticato dalla comunità internazionale, attende da anni di es ... (romasette.it)

Afghanistan: Sant’Egidio, firmato oggi l’accordo per nuovi ingressi di profughi con i corridoi umanitari - “Si tratta di una firma importante: in questo momento storico, in cui si assiste ad una preoccupante crescita di guerre e tensioni tra gli Stati, si sottolinea l’importanza dei corridoi umanitari come ... (agensir.it)