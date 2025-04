Corre a piedi in tangenziale Disabile salvata dalla polizia

Correva, mettendosi a Correre in mezzo alla tangenziale. Per fortuna, c’erano lì a pochi metri gli agenti della Polstrada, che hanno raggiunto e salvato la ventinovenne, affetta da una disabilità cognitiva. È successo qualche giorno fa, nei pressi dell’uscita dell’Aeroporto, quando una pattuglia della sottosezione di Bologna ha notato un’auto ferma sulla corsia d’emergenza e fuori da questa una donna, che si è poi presentata come un’operatrice di una cooperativa che fornisce assistenza a persone con difficoltà, che si sbracciava, chiedendo aiuto. I poliziotti si sono subito avvicinati e la ragazza ha spiegato loro che mentre stava accompagnando la ventinovenne alla sede della cooperativa in zona Barca, quest’ultima aveva iniziato, senza rendersene conto, a metterla in difficoltà mentre era alla guida. Ilrestodelcarlino.it - Corre a piedi in tangenziale. Disabile salvata dalla polizia Leggi su Ilrestodelcarlino.it Non si è resa conto del rischio cheva, mettendosi are in mezzo alla. Per fortuna, c’erano lì a pochi metri gli agenti della Polstrada, che hanno raggiunto e salvato la ventinovenne, affetta da una disabilità cognitiva. È successo qualche giorno fa, nei pressi dell’uscita dell’Aeroporto, quando una pattuglia della sottosezione di Bologna ha notato un’auto ferma sulla corsia d’emergenza e fuori da questa una donna, che si è poi presentata come un’operatrice di una cooperativa che fornisce assistenza a persone con difficoltà, che si sbracciava, chiedendo aiuto. I poliziotti si sono subito avvicinati e la ragazza ha spiegato loro che mentre stava accompagnando la ventinovenne alla sede della cooperativa in zona Barca, quest’ultima aveva iniziato, senza rendersene conto, a metterla in difficoltà mentre era alla guida.

