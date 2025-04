Coreografia Fiorentina Juve dimezzata la sanzione ai Viola di 50mila euro! La decisione della Corte sportiva d’Appello è ufficiale

La Corte sportiva d'Appello ha deciso di ridurre la multa comminata dal Giudice sportivo alla Fiorentina in seguito alla Coreografia esposta dai tifosi Viola contro la Juve. La multa di 50.000, ritenuta oltraggiosa, è stata dimezzata e ridotta a 25.000 euro dopo che il club toscano aveva presentato ricorso. Una scelta che farà scatenare nuove polemiche dopo la Coreografia mostrata in occasione del match perso 3-0 dai bianconeri. A riportarlo è Sportface.

Fiorentina, dimezzata la multa per coreografia anti-Juve - E' stata dimezzata la sanzione di 50.000 euro comminata dal Giudice sportivo alla Fiorentina per i alcuni cori, il lancio di fumogeni e in particolare per la coreografia ritenuta 'oltraggiosa' nei ... (msn.com)

