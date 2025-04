Ilnapolista.it - Coraggioso, credibile, implacabile: in questo momento Pogacar è il miglior atleta del mondo (Times)

Leggi su Ilnapolista.it

“A che punto è diventato evidente che Tadejera probabilmente il più grande ciclista nella storia disport?”, si chiede il. Beh, adesso, a occhio e croce. Tanto che lo stesso giornale inglese si spinge un passo più in là: “Tale è il dominio diin uno sport con una portata globale significativa, che non è inverosimile considerarlo il più grandedel pianeta“.Al Giro delle Fiandre ha dominato, come ormai fa quasi sempre. Nella classica belgaha offerto una prestazione tra lei della sua carriera, battendo Mads Pedersen, Mathieu van der Poel e Wout van Aert, che “hanno corso magnificamente”.Il fatto è che se nelle corse a tappe il suo dominio sia ormai poco discutibile, anche nelle gare di un giorno sta massacrando gli avversari, veri “monumenti” come Van der Poel e Van Aert, “entrambi eccezionali corridori di un giorno”: “li sta battendo sul loro terreno”.