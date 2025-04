Coppia festeggia l' anniversario di nozze con un trekking sul tetto del mondo

festeggiare quasi trenta anni di matrimonio con una escursione sul “tetto del mondo” per coronare un sogno e fare una dedica speciale al nipote Elia.È la storia di Mara Luchetti, 54 anni e Massimiliano Bocciolesi, 56 anni, titolari di un negozio di calzature nel centro storico di Città di. Perugiatoday.it - Coppia festeggia l'anniversario di nozze con un trekking sul "tetto" del mondo Leggi su Perugiatoday.it re quasi trenta anni di matrimonio con una escursione sul “del” per coronare un sogno e fare una dedica speciale al nipote Elia.È la storia di Mara Luchetti, 54 anni e Massimiliano Bocciolesi, 56 anni, titolari di un negozio di calzature nel centro storico di Città di.

Sondrio festeggia le sue coppie d'oro e di diamante. Maria e Giuseppe festeggiano i 65 anni di matrimonio. 18 regali per l'anniversario di matrimonio: scoprite le nostre idee più originali. David e Victoria Beckham, 25 anni d'amore e non sentirli. Victoria e David Beckham: 25 anni di matrimonio (e look coordinati). Centocinquanta coppie di sposi festeggiano le nozze d'oro a San Mercuriale. Ne parlano su altre fonti

Carlo e Camilla in Italia tra visita di Stato e vacanza. “Qui per i 20 anni di nozze” - Oggi l’incontro con il presidente Mattarella al Quirinale, poi l’omaggio al Milite Ignoto. Fitta l’agenda culturale ... (repubblica.it)

Re Carlo e Camilla, le vacanze romane 20 anni dopo. Festa nella Capitale per l'anniversario di nozze - Per festeggiare i vent’anni di un matrimonio felice si fa spesso un viaggio e si cena in un posto speciale. Re Carlo III e la regina Camilla sono venuti in Italia, e ceneranno domani ... (ilmessaggero.it)

Festa delle nozze d’oro: 300 coppie celebrano i 50 anni di matrimonio con il sindaco - Al conservatorio Giuseppe Verdi di via Mazzini, oggi, domenica 6 aprile 2025, il sindaco di Torino ha accolto oltre 300 coppie che festeggiano le nozze d’oro. Sono gli sposi del 1974, a cui la città ... (torinotoday.it)