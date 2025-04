Coppa Italia Serie C Rimini campione | con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti

Giana Erminio basta al Rimini per aggiudicarsi la sua prima Coppa Italia Serie C. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli era sufficiente il pareggio per alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi. Riminitoday.it - Coppa Italia Serie C, Rimini campione: con la Giana Erminio è sufficiente un pareggio senza reti Leggi su Riminitoday.it Lo 0-0 con labasta alper aggiudicarsi la sua primaC. Dopo la vittoria di misura arrivata a Gorgonzola nella finale d'andata, ai romagnoli erailper alzare il trofeo al cielo. In un Romeo Neri tutto esaurito per i tifosi.

