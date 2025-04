Zon.it - Controlli del NAS di Salerno presso strutture ricettive che ospitano scolaresche in gita: sequestri e chiusure

Al fine di garantire il rispetto delle norme nel settore ricettivo, i Carabinieri del N.A.S. dihanno eseguito ispezioni in diversealberghiere chestudenti innelle provincedied Avellino. Sono stati eseguiti in totale 14dei quali 10 sono stati ritenuti nonconformi (oltre il 70%).Complessivamente sono state accertate 08 violazioni di carattere amministrativo che hanno portatoalla segnalazione di 10 persone alle Autorità Amministrative competenti, al sequestro di 570 kg dialimenti vari e alla chiusura di un albergo. Nel corso dei medesimii militari hanno altresì sottoposto a sospensione due cucine ed un deposito di alimenti con gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, oltre che una piscina carente del manuale per la prevenzione della legionellosi, per un valore complessivo di circa un milione di Euro.