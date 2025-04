Controlli antidroga e sulla sicurezza del lavoro | arrestato 20enne pusher e maxi multa a un locale

Controlli più approfonditi al termine dei quali hanno proceduto all’arresto di un 20enne già noto alle forze dell’ordine. È. Anconatoday.it - Controlli antidroga e sulla sicurezza del lavoro: arrestato 20enne pusher e maxi multa a un locale Leggi su Anconatoday.it FABRIANO – Era in compagnia di alcuni coetanei, che si sono allontanati velocemente, ma i militari in borghese hanno notato dei movimenti sospetti che hanno fatto scattarepiù approfonditi al termine dei quali hanno proceduto all’arresto di ungià noto alle forze dell’ordine. È.

Controlli antidroga e sulla sicurezza del lavoro: arrestato 20enne pusher e maxi multa a un locale. Fabriano - Controlli antidroga e sicurezza del lavoro, un arresto per spaccio di cocaina. Sorveglianza sanitaria – Introduzione di test antidroga Esito incontro del 12 febbraio 2025. Spaccio e violenza nell'area di Palazzo Europa, il punto sui controlli della Polizia Locale. Sicurezza in corsia: controlli antidroga per il personale sanitario. La guardia di finanza intensifica i controlli sull'Etna: scoperti nove lavoratori in nero. Ne parlano su altre fonti

L’infallibile fiuto dei cani antidroga: "Edir si piazzò davanti a un garage. C’erano 33 chili di stupefacente" - Al Dall’Ara finisce 1-1 con rimpianti rossoblù: dopo essere stata sotto per la rete di Anguissa, la formazione di Italiano domina la ripresa e pareggia con un gol stellare di Ndoye, poi nel finale ... (msn.com)

Sicurezza sul lavoro, più controlli di Monza e provincia: trenta agenti in arrivo nei cantieri - Lo scorso anno sono stati sei i morti e due in questi primi mesi del 2025. In calo gli infortuni meno “gravi” ... (msn.com)

Sicurezza sul Lavoro: più controlli - Preoccupano inoltre le persistenti violazioni in materia di salute e sicurezza ... e della dignità del lavoro passa anche da qui. Va, difatti, evidenziato che i controlli non sono solo interventi ... (secolo-trentino.com)