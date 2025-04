Contro i dazi Meloni lancia un nuovo patto per il Sistema Italia e mette sul tavolo 25 miliardi

mettere in sicurezza il Sistema Italia di fronte alla crisi dei dazi. Il premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle categorie produttive in tre riunioni che hanno visto al tavolo prima Confindustria, Ice e Camera Nazionale Moda Italiana, poi le Pmi e infine le associazioni dell’agroalimentare. La riunione era stata convocata con l’intento di avere un’idea chiara dell’impatto sui settori maggiormente danneggiati e individuare una strategia per sostenere quelle filiere. Il premier ha ribadito quella del governo, rispetto alla quale già negli interventi dei giorni scorsi il mondo produttivo era apparso in piena sintonia: a livello interno sostenere le imprese Italiane, aprendo nuovi mercati e rafforzandone la competitività; nell’Ue sollecitare una maggiore flessibilità rispetto a quell’eccesso di regole che si trasforma in veri e propri “dazi interni”, dal Green deal al patto di stabilità; a livello di confronto con gli Usa evitare il muro Contro muro, facendo tutto il possibile perché Bruxelles costruisca un dialogo proficuo, nell’ambito del quale rientra anche la visita da Trump, che il premier ha confermato per il 17 aprile. Secoloditalia.it - Contro i dazi Meloni lancia un “nuovo patto” per il Sistema Italia e mette sul tavolo 25 miliardi Leggi su Secoloditalia.it Tre incontri distinti, un unico obiettivo:re in sicurezza ildi fronte alla crisi dei. Il premier Giorgiaha incontrato a Palazzo Chigi i rappresentanti delle categorie produttive in tre riunioni che hanno visto alprima Confindustria, Ice e Camera Nazionale Modana, poi le Pmi e infine le associazioni dell’agroalimentare. La riunione era stata convocata con l’intento di avere un’idea chiara dell’imsui settori maggiormente danneggiati e individuare una strategia per sostenere quelle filiere. Il premier ha ribadito quella del governo, rispetto alla quale già negli interventi dei giorni scorsi il mondo produttivo era apparso in piena sintonia: a livello interno sostenere le impresene, aprendo nuovi mercati e rafforzandone la competitività; nell’Ue sollecitare una maggiore flessibilità rispetto a quell’eccesso di regole che si trasforma in veri e propri “interni”, dal Green deal aldi stabilità; a livello di confronto con gli Usa evitare il muromuro, facendo tutto il possibile perché Bruxelles costruisca un dialogo proficuo, nell’ambito del quale rientra anche la visita da Trump, che il premier ha confermato per il 17 aprile.

