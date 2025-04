Contrasto all' abusivismo potenziamento di raccolta rifiuti e trasporti | ok al piano per l' utilizzo della tassa di soggiorno

Contrasto all'abusivismo nel settore ricettivo al miglioramento dei servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico, a cominciare dai collegamenti con l'aeroporto: saranno questi i principali ambiti di impiego delle risorse rinvenienti dall'imposta di soggiorno a Bari. Oggi infatti, la. Baritoday.it - Contrasto all'abusivismo, potenziamento di raccolta rifiuti e trasporti: ok al piano per l'utilizzo della tassa di soggiorno Leggi su Baritoday.it Dalall'nel settore ricettivo al miglioramento dei servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico, a cominciare dai collegamenti con l'aeroporto: saranno questi i principali ambiti di impiego delle risorse rinvenienti dall'imposta dia Bari. Oggi infatti, la.

Contrasto all'abusivismo, potenziamento di raccolta rifiuti e trasporti: ok al piano per l'utilizzo della tassa di soggiorno. Igiene urbana, collegamenti con l'aeroporto, San Nicola: ecco come il comune di Bari utilizzerà i soldi della tassa di soggiorno. Al via il progetto di potenziamento dei servizi di controllo e contrasto all’illegalità. SerDp e 118 insieme per il contrasto all’abuso di sostanze e l’aiuto ai giovani. Commercio abusivo: a giugno oltre 3mila oggetti sequestrati sul litorale. Polizia Municipale. Nuovi controlli per il contrasto all’abusivismo edilizio e al degrado urbano. Ne parlano su altre fonti

Contrasto all'abusivismo, potenziamento di raccolta rifiuti e trasporti: ok al piano per l'utilizzo della tassa di soggiorno - La giunta comunale ha approvato oggi le linee per l'impiego delle risorse ricavate dall'applicazione dell'imposta, pari a circa 3milioni e 600mila euro (nel periodo dal primo ottobre 2023 al 30 settem ... (baritoday.it)

