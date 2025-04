Ilrestodelcarlino.it - Contrade, sfide e l’albo d’oro. Il Palio, una tradizione che vive

Angela Poli presidente della Fondazione Scuola deldi Ferrara, Camilla Cavicchi segretaria generale della contrada di S. Benedetto e la sua presidente Chiara Formaggi, hanno concesso ai ragazzi della classe 1^B della scuola secondaria di primo grado M.M. Boiardo, un’intervista. Sono mai successi incidenti durante le gare del? "Sì ce n’è stato uno grave nel 2006 durante la corsa dei cavalli. Quell’episodio è stato un grande insegnamento, infatti oggi ildi Ferrara è quello che dedica più attenzione alla sicurezza dell’animale sulla pista" Perché si corre senza sella? "Per, perché si rievoca unche si correva in questa maniera. I fantini sono abituati a gareggiare così. Anche a Siena corrono a pelo. Tendenzialmente i palii si corrono senza sella, le corse in ippodromo invece si fanno con la sella" Avete qualche rito scaramantico prima delle gare? "Tutte lehanno un enorme rito che si chiama cena propiziatoria.