Conto alla rovescia per il Met Gala 2025 è ufficialmente partito: il prossimo 5 maggio il Metropolitan Museum of Art ospiterà il più prestigioso evento dedicato al mondo della moda e della cultura, e gli inviti, approvati da Anna Wintour in persona, sono già partiti. Le star si preparano dunque a sfilare sul red carpet per una serata il cui tema è ispirato alla mostra del Costume Institute Superfine: Tailoring Black Style. E il dress code è già stato annunciato: “Tailored for You”, un omaggio agli abiti di sartoria.Il tema del Met Gala 2025Quest’anno come detto il tema del Met Gala è la mostra Superfine: Tailoring Black Style, ospita dal museo dal 10 maggio al 26 ottobre 2025. L’esposizione analizza il ruolo dello stile sartoriale nella definizione delle identità Nere, focalizzandosi sull’emergere, sul significato e sulla diffusione della figura del “Black dandy”. Amica.it - Conto alla rovescia per il Met Gala 2025: il tema, gli ospiti e i grandi assenti Leggi su Amica.it Ilper il Metè ufficialmente partito: il prossimo 5 maggio il Metropolitan Museum of Art ospiterà il più prestigioso evento dedicato al mondo della moda e della cultura, e gli inviti, approvati da Anna Wintour in persona, sono già partiti. Le star si preparano dunque a sfilare sul red carpet per una serata il cuiè ispiratomostra del Costume Institute Superfine: Tailoring Black Style. E il dress code è già stato annunciato: “Tailored for You”, un omaggio agli abiti di sartoria.Ildel MetQuest’anno come detto ildel Metè la mostra Superfine: Tailoring Black Style, ospita dal museo dal 10 maggio al 26 ottobre. L’esposizione analizza il ruolo dello stile sartoriale nella definizione delle identità Nere, focalizzandosi sull’emergere, sul significato e sulla diffusione della figura del “Black dandy”.

