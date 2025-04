Ilrestodelcarlino.it - Continui rattoppi. Ma la strada resta disastrata

Tutto nel rispetto delle previsioni. Inelle strade soggette a movimenti franosi non servono e sono soltanto palliativi e spese di denaro pubblico che non portano a risultati. Lacomunale che da San Benedetto conduce verso Acquaviva Picena, passando per via Carnia e Valle del Forno, continua a sprofondare. Un fenomeno che va avanti da anni e non è stato mai deciso un intervento serio con la realizzazione di un muro di contenimento con profonda palificazione. Ogni volta sono state fatte riempiture delle voragini con materiale inerte che hanno la durata di qualche mese. Per non andare troppo indietro nel tempo, ricordiamo che nel mese di giugno dell’anno scorso era stato eseguito un riempimento del tratto interessato dall’ennesimo crollo, in un punto in piena curva, ma poi con le piogge, a inizio agosto vi è stato un vero e proprio collasso con una voragine larga un paio di metri quadrati e altrettanto profonda, che aveva ingoiato perfino le transenne che erano state poste a segnalazione della zona.