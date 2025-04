Liberoquotidiano.it - "Continua a ballare e cantare"

Non è cominciata nel migliore dei modi la partita di Antonella ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La ragazza viene da Pescara ed è la rappresentante della Regione Basilicata. Al suo fianco, nello studio di Affari tuoi, c'è suo marito Yuri. I due si sono conosciuti in un fast food, dove lei aveva lavorato in passato. Poi si sono fidanzati, sono andati a convivere, si sono sposati e hanno avuto un bellissimo bambino: Riccardo. Lei, durante il periodo del lockdown, ha deciso di aprire un negozio che si occupa di tutto l'occorrente per le cerimonie. La coppia ha giocato col pacco numero 14. La partita, però, è iniziata malissimo. Pescati subito i pacchi da novanta: quello da 300mila euro e quello da 100mila euro. Sui social, tanti telespettatori si sono stupiti di come non abbiano accusato il colpo.