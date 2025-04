Juventusnews24.com - Continassa Juve: Tudor divide in due il gruppo nell’allenamento di oggi! Come hanno lavorato i bianconeri in vista del Lecce

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazioneindel prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gli aggiornamenti in casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni indei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaQuesta mattina – martedì 8 aprile 2025 – lantus è tornata ad allenarsi alla. Tornando al lavoro odierno, il primo allenamento della settimana ha visto ildiviso in due: chi ha giocato domenica sera contro la formazione giallorossa si è dedicato a una seduta di scarico, gli altrisvolto una serie di partitelle con focus sul pressing. Per domani l’appuntamento è nuovamente fissato al mattino.