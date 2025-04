Conte sta ricavando il massimo da un gruppo relativamente ristretto ma molto applicato Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, commenta Bologna-Napoli 1-1 e la lotta scudetto:Il campionato sta diventando un poliambulatorio calcistico: al dentista Gasperini – di riconosciuta esperienza nazionale e internazionale – si è aggiunto il giovane collega Italiano che risulta altrettanto fastidioso, in particolare quando presenta il conto, di solito salatissimo.Il turno che avrebbe potuto chiudere il discorso-scudetto a favore dell'Inter si è così risolto a favore di Conte che ha davanti a sé un calendario più agevole di quello di Inzaghi, oltre a un numero minore di impegni.Per Italiano il punto è comunque prezioso: a sette giornate dalla fine ogni progresso ha un valore superiore rispetto a quelli dei turni precedenti, proprio perché gli scontri diretti nella fase conclusiva della stagione sottraggono energie e condizionano fortemente la classifica.

Conte sta ricavando il massimo da un gruppo relativamente ristretto ma molto applicato (Zazzaroni).

