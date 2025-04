Conte non merita quell’ingaggio l’ex Napoli attacca il tecnico azzurro

In una chiacchierata ai microfoni di 1 Stadio Football, in onda su 1 Station Radio, Corrado Saccone ha commentato il pareggio del Napoli con il Bologna ma anche il momento degli azzurri in generale, tra l mercato di gennaio e l'ingaggio di Antonio Conte. l'ex preparatore atletico del Napoli dal 2010 al 2016 non ha nascosto le sue perplessità in merito ad alcuni aspetti che, al momento, risultano cruciali nell'ambiente partenopeo."La trasferta di Bologna non è mai semplice. Il Napoli ha avuto la fortuna di andare in vantaggio, giocando anche molto bene nel primo tempo, ma purtroppo non ha saputo sfruttare questa situazione. lo ho visto segnali un po' negativi nel finale, perché il Napoli ha sofferto tanto.

