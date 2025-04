Ilnapolista.it - Conte ha fatto solo tre cambi (uno al 92’). Segnale inequivocabile di scarsa fiducia nella panchina (Gazzetta)

hatre(uno al 92’).di)Scrive ladello Sport con G. B. Olivero:Dopo l’intervallo il Napoli ha perso le distanze e l’attenzione: il pareggio è arrivato in modo naturale senza che gli azzurri trovassero il modo di ribellarsi al nuovo scenario. È mancata la qualità: Neres è stato il peggiore, Politano non ha avuto nessun guizzo. È mancata anche una svolta:hatre, uno dei quali al 92’.abbastanzadi. Non è la prima volta che questo tema emerge e nello sprint finale potrà essere unre determinante. Adesso il calendario per il Napoli è in discesa, ma anche quello dell’Inter non appare tremendo: la tappa a Bologna sarà la più dura per Inzaghi.