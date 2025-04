Calciomercato.it - Conte è il prescelto per la panchina: incrocio con la Juve al Mondiale per Club

Il futuro del tecnico degli Azzurri rappresenta un rebus ancora tutto da sciogliere: come cambiano le carte in tavola anche per i bianconeriIl 2-2 che il Parma ha imposto all’Inter in rimonta non è stato sfruttato appieno dal Napoli, fermato sull’1-1 dal Bologna. Nel frattempo, non sono affatto passate in sordina le tante voci riguardanti il futuro di Antonioche stanno caratterizzando le ultime settimane.è ilper lacon laalper(LaPresse) – Calciomercato.itBenché una decisione definitiva in merito non sia stata ancora presa, il fatto che il tecnico pugliese abbia glissato tutte le volte in cui gli è stata posta una domanda sulle prossime mosse non è passato inosservato. Parlare di un vero e proprio gelo trae gli Azzurri potrebbe essere un azzardo; tuttavia, che alcuni punti fermi debbano essere consolidati pare fuori discussione.