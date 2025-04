Consegnate a Milano le vetture Toyota per il Giro d’Italia 2025.

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – Presso la sede di RCS MediaGroup a, si è tenuta oggi la cerimonia di consegna delle, Official Mobility Partner e Official Car del, che per il settimo anno consecutivo saranno al fianco della Carovana Rosa.ha consegnato una flotta elettrificata di oltre 60 veicoli dotati di tutte le tecnologie: dal Full Hybrid al Plug-in Hybrid passando per il Full Electric con bZ4X fino al Fuel Cell della berlina Mirai.Questo testimonia l’approccio multi-tecnologico, che ambisce ad offrire ai propri clienti in tutto il mondo un ampio ventaglio di soluzioni, per ridurre concretamente e il prima possibile le emissioni di CO2.La cerimonia è avvenuta alla presenza del presidente di RCS MediaGroup, Urbano Cairo, e dell’amministratore delegato diMotor Italia, Alberto Santilli.