Coniugi morti forse omicidio-suicidio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

21.40 Potrebbe trattarsi di un caso diquello scoperto in una casa a Confienza, in provincia di Pavia. Marito e moglie, lui 68 anni e lei 66, sono stati trovati. Dalle prime indicazioni sembra che l'uomo abbia ucciso la moglie in cucina con un coltello e poi si sarebbe recato in un gabbiotto esterno dove si è tolto la vita con un fucile da caccia. I vicini non li vedevano da giorni. A trovare i corpi nel pomeriggio è stata una parente. I due avevano un figlio, che non risiedeva con loro.