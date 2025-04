Quotidiano.net - Conformità al Digital Markets Act: Ribera avverte i gatekeeper su possibili sanzioni

Leggi su Quotidiano.net

"La" alAct "è il nostro obiettivo principale. Avremo un dialogo costruttivo con i, come abbiamo fatto finora per trovare soluzioni praticabili, come nelle decisioni relative ad Apple. Ma se non vediamo la volontà di cooperare, non esiteremo a imporre lepreviste dalla legge". Lo ha detto la vicepresidente della Commissione europea per la transizione pulita, Teresa, in audizione nella commissione Econ del Parlamento europeo.