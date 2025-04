Inter-news.it - Condò: «Inzaghi ha raccontato una bugia buona. Spiego!»

Bayern Monaco-Inter è il big match di Champions League che attende i campioni d’Italia. Il giornalista Paoloanalizza la partita ma soprattutto si sofferma sul tecnico dell’Inter.GRANDE GIOCATA – L’Inter è pronta ad affrontare il Bayern Monaco nel primo atto dei quarti di finale di Champions League. Il giornalista Paoloanalizza le parole pungenti di Simonecontro i giornalisti post-Parma ed il perché di tanta stima a livello Europeo mentre in Italia si fa fatica a riconoscere i meriti del tecnico: «Non è la prima volta cherisponde in questa maniera, ma mai come quest’ultima volta in modo così deciso nella giornata di ieri. Secondo me hauna. Io non credo molto alla sua versione. Unaper proteggere i suoi interessi. Non credo molto al fatto che abbia aspettato a rivelare che i cambi in realtà erano dovuti a problemi fisici».