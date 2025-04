Condizioni precarie | Bayern Inter Lautaro fa tremare i tifosi

Bayern Inter è in corso, e ha visto i nerazzurri portarsi avanti in Baviera con una rete del suo capitano, Lautaro Martinez. L'argentino, però, desta qualche preoccupazione tra i tifosi.Vantaggio Inter dopo 38 minuti di gioco a Monaco contro il Bayern. La squadra di Simone Inzaghi partiva alla pari dei tedeschi, anche in virtù dei tanti infortuni chiave dei ragazzi di Kompany. Eppure anche tra i milanesi i problemi fisici non mancano, come ad esempio quelli di Dumfries e Dimarco. Invece una bella combinazione, porta al cross un'ottimo Carlos Augusto, tacco di Thuram e gol di Lautaro Martinez."Condizioni precarie": Bayern Inter, Lautaro fa tremare i tifosi. (LaPresse) TvPlay.itUna piacevole sorpresa, considerando che l'argentino non era nelle migliori Condizioni fisiche in questa partita, come sottolineato dai tifosi Interisti anche sui social.

