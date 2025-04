Condannato a 8 anni Giovanni Impellizzeri il bidello sputava inseriva feci e fluidi corporei nel cibo della mensa di una scuola materna in New Jersey – VIDEO

bidello 25enne sputava e inseriva fluidi corporei nei piatti destinati a bambini e professori, si filmava e condivideva tutto online. Trovati anche contenuti pedopornografici Giovanni Impellizzeri, 25 anni, ex bidello presso una scuola materna dell’Upper Deerfield School District, è stato Ilgiornaleditalia.it - Condannato a 8 anni Giovanni Impellizzeri, il bidello sputava, inseriva feci e fluidi corporei nel cibo della mensa di una scuola materna in New Jersey – VIDEO Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il25ennenei piatti destinati a bambini e professori, si filmava e condivideva tutto online. Trovati anche contenuti pedopornografici Giov, 25, expresso unadell’Upper Deerfield School District, è stato

Ruba un milione al tribunale di Varese, condannato a 8 anni - E' stato condannato a otto anni in primo grado con rito abbreviato l'ex commercialista varesino di 61 anni accusato di aver rubato un milione 300mila euro 'barando' sulle procedure fallimentari del tr ... (msn.com)

Nonno stupra per anni la nipotina, l'orrore a Brescia: l'orco condannato a 8 anni e 8 mesi - Sul caso si è espresso il tribunale locale, che ha condannato l'uomo a 8 anni e 8 mesi di reclusione, ritenendolo colpevole del reato di violenza sessuale su minori. Si tratta di una vicenda ... (ilgiornale.it)

Giovane condannato a 9 anni per violenza sessuale di gruppo, il pm aveva chiesto 6 anni - Per la stessa vicenda è già stato condannato in primo grado il calciatore della Reggiana Manolo Portanova e suo zio (ANSA) ... (ansa.it)