Quotidiano.net - Concertone del Primo Maggio: Noemi, BigMama ed Ermal Meta conduttori

Arriva l’ufficialità: per il 2025 ideldela Roma rimangonoe Big Mama. I tre – che sono stati sul palco anche lo scorso anno – saranno pronti ad accogliere nuovamente colleghi, amici e artisti di ogni genere sul palco di Piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori. Come sempre lo show è promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Il successo dello scorso anno La conferma deiarriva anche grazie al successo raggiunto dalla manifestazione nel 2024. Illo scorso anno ha, infatti, raggiunto lo share tv più alto dal 2009, una copertura sui social di oltre 42milioni di contatti unici e 227milioni di impression totali: numeri da capogiro che hanno spianato la strada ai tre cantanti che torneranno a fare i padroni di casa anche per il prossimo