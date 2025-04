Concerto gratis dei Modena City Ramblers a Monza

Modena City Ramblers si esibiranno domenica 27 aprile, a Monza, in occasione dell'80° anniversario dalla Liberazione. La band darà appuntamento ai propri fan in piazza Cambiaghi alle ore 21.30 per un Concerto gratuito "Appunti Resistenti". L'appuntamento sarà l'occasione di celebrare. Monzatoday.it - Concerto gratis dei Modena City Ramblers a Monza Leggi su Monzatoday.it si esibiranno domenica 27 aprile, a, in occasione dell'80° anniversario dalla Liberazione. La band darà appuntamento ai propri fan in piazza Cambiaghi alle ore 21.30 per ungratuito "Appunti Resistenti". L'appuntamento sarà l'occasione di celebrare.

Concerto gratis dei Modena City Ramblers a Monza. I Modena City Ramblers a Monza: concerto gratuito dedicato al 25 aprile. Modena City Ramblers, concerto gratuito per gli 80 anni della Liberazione - Appunti Resistenti. La Resistenza suona il rock. I Modena City Ramblers. Monza ricorda la Resistenza: un aprile di iniziative per l’80° anniversario. I Modena City Rumblers in concerto alla Casa del Popolo di Grassina. Ne parlano su altre fonti

I Modena City Ramblers a Monza: concerto gratuito dedicato al 25 aprile - Appuntamento il 27 aprile in piazza Cambiaghi, due giorni dopo l'80esimo anniversario della Liberazione nazionale. (msn.com)

MODENA CITY RAMBLERS + FOLKSTONE insieme in concerto il 4 Luglio al Carroponte di Milano - Modena City Ramblers & Folkstone, protagonisti sullo stesso palco, co-headliner della stessa serata. Un appuntamento che si prospetta già leggendario quello in programma il 4 luglio al Carroponte di S ... (rockon.it)

Modena City Ramblers, concerto gratuito per gli 80 anni della Liberazione - Appunti Resistenti - Domenica 27 aprile 2025 alle ore 21.30, in piazza Cambiaghi a Monza, recentemente restituita ai cittadini monzesi, arrivano in concerto i Modena City Ramblers. Lo spettacolo è a ingresso gratuito ed è ... (mentelocale.it)