Concerto di Vecchioni a Napoli dedicato a prevenzione oncologica.

Tempo di lettura: 3 minutiSarà dedicata a ‘Melanoma, la’ lo spettacolo di Roberto, ail 15 aprile alle 21 nel Teatro Augusteo. Parte dell’incasso del suo ‘Tra il silenzio e il tuono tour’ sarà devoluto alla Fondazione Melanoma del professor Paolo Ascierto. Un’occasione anche per affrontare con poesia e delicatezza il tema della malattiae dell’importanza della, annunciano gli organizzatori che mettono in evidenza: “Robertoha conosciuto il dolore. L’ha cantato e l’ha descritto nei suoi libri. A modo suo”. Non a caso proprio il professorha voluto accettare l’invito della Fondazione Melanoma presieduta dal professore Ascierto, oncologo dell’Istituto ‘Pascale’, esperto di melanoma, e ‘dedicare’ allala tappa napoletana del suo spettacolo, con canti e monologhi.