Conceicao Juventus il riscatto si allontana | com’è cambiata la posizione del club dopo l’arrivo di Tudor Tutte le cifre e i dettagli

Come confermato anche da Sport Mediaset, Francisco Conceicao è sempre più in bilico e non sarebbe più certo di restare alla Juventus come qualche settimana fa. L'esterno portoghese non sarebbe una prima scelta per Igor Tudor e, soprattutto in caso di conferma in panchina, Conceicao potrebbe tornare al Porto al termine della stagione. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro.

