Conad e Minecraft, al via la raccolta punti 2025: tutti i premi, tra zaini e tazze

Dal 7 aprile al 18 maggiolancia un’imperdibilededicata all’universo di, pensata per appassionati del celebre videogioco di tutte le età. Ogni 20€ di spesa, presentando la vostra Carta Insieme o Carta Insieme PiùCard, riceverete 1 bollinoe 1 buono Insieme per la Scuola. Per partecipare, non dovete far altro che ritirare gratuitamente il libretto raccoglipresso il banco informazioni del vostro punto vendita.Ecco iesclusivi ispirati al mondo:Tazza Creeper: 10 bollini + 2,00€Oppure gratis con 550miOSetcereali (2 pezzi): 10 bollini + 3,00€Oppure gratis con 700miOSacca con coulisse: 12 bollini + 3,50€Oppure gratis con 750miOContenitore porta pranzo: 12 bollini + 3,50€Oppure gratis con 800miOBorsone trolley: 42 bollini + 25,00€Oppure gratis con 4800miOBorsa mini-messenger: 14 bollini + 4,00€Oppure gratis con 850miOAttualmente il videogame è anche al cinema con un film, che è al primo posto del boxoffice italiano.