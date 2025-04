Con Nave della Salute continua il gemellaggio Italia-Albania

continua il gemellaggio Italia-Albania in ambito sanitario grazie alla "Nave della Salute", una iniziativa promossa da One Health Foundation per favorire la prevenzione oncologica e non solo. La seconda edizione è stata presentata nel corso di una conferenza stampa all'ambasciata albanese. "Siamo lieti di aver sostenuto una così importante iniziativa", ha detto Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia. "Da questo duplice viaggio nasce una nuova e più proficua collaborazione tra Italia e Albania. Vogliamo sostenere la prevenzione e quindi la Salute e il benessere a 360 gradi. Abbiamo già messo in cantiere altre iniziative per rafforzare l'alleanza tra i nostri due Paesi e poter così meglio rispondere alla sfida rappresentata dalle gravi malattie.

