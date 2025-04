“Con la de-estinzione l’uomo si sente padrone della Natura” Il filosofo dopo il caso dei metalupi

Leggi su Fanpage.it

Tre cuccioli di dire wolf riaccendono il dibattito sulla de-. Si tratta di un esperimento pionieristico o di un mero atto di antropocentrismo? Per rispondere abbiamo contattato ilSimone Pollo: "La scienza non deve ragionare per priorità morali, però nella corsa per riportare in vita specie estinte da tempo dobbiamo farci delle domande su quali sforzi stiamo facendo per la conservazione di quelle attuali".