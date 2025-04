Con il Frecciarossa fino a Londra? Si con il nuovo progetto di Trenitalia

Londra, passando per Parigi. Si dovrà però aspettare il 2029. Il collegamento sarà con il Frecciarossa da Milano. Nei giorni scorsi, si legge in una nota, è stato siglato un Memorandum of understanding (MoU) fra il gruppo e il consorzio spagnolo Evolyn, guidato.

