Anteprima24.it - Comunità Montana del Fortore: avvio al lavoro a tempo indeterminato per 40 operai idraulico-forestali

di lettura: 2 minutiLa Giunta Esecutiva delladel, con il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola, ha deliberato oggi l’avviamento al, a, di 40sui 43 complessivi in organico all’ente, a far data dal 15 aprile. E pertanto a partire da martedì prossimo, dopo circa 15 anni di precariato, gli ormai ex OTD (), sottoscriveranno il contratto dipieno ee si trasformeranno in OTI.Un risultato straordinario che garantisce stabilità a 40 famiglie (gli altri 3hanno preferito restare in organico part-time) oltre ad una costante copertura, in termini di controllo, sicurezza e interventi, al territorio su cui insiste ladel