Compravendite | i prezzi calano in provincia di Arezzo -18%

, 8 aprile 2025 – In Toscana la domanda* per le case in vendita è in crescita, mentre quella per l’affitto è in calo. Nei primi 3 mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, l’interesse per leè infatti aumentato del 19%, mentre per le locazioni si evidenzia una contrazione del 13,3%. Lo fotografano i dati dell’Osservatorio trimestrale sul mercato residenziale toscano realizzato da Immobiliare.it Insights, la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, il portale immobiliare leader in Italia. La riduzione dell’interesse per l’affitto è una diretta conseguenza del deciso aumento deinel comparto, saliti del 7,4% in un anno. Per affittare casa in regione oggi servono mediamente 15,3 euro/mq.