Como incappucciati e armati di pugnale e mazza giravano tra le auto in sosta Denunciati

Como, 8 aprile 2025 – incappucciati e con fare sospetto, si aggiravano di notte attorno ad alcune auto e furgoni in sosta. Sono così stati notati da una pattuglia della Squadra Volante, nella zona adiacente tra piazza d’Armi e via Sportivi Comaschi nella zona di Muggiò, verso l’una di venerdì. Dopo aver fermato i due giovani chiedendo loro i documenti – un ragazzo di 19 anni residente a Villa Guardia e un amico ventenne residente a Como nella zona di Albate, entrambi italiani – il più grande è stato trovato con un pugnale infilato nei pantaloni, mentre il diciannovenne aveva nascosta lungo i pantaloni una mazza in alluminio. Oggetti di cui i due non hanno saputo giustificare il legittimo possesso, soprattutto a quell’ora di notte. Portati in Questura, è emerso che entrambi avevano precedenti di polizia a fronte dei quali, oltre a essere Denunciati a piede libero per la detenzione illegale di armi e oggetti atti ad offendere, sono stati sanzionati amministrativamente dagli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine. Ilgiorno.it - Como, incappucciati e armati di pugnale e mazza giravano tra le auto in sosta. Denunciati Leggi su Ilgiorno.it , 8 aprile 2025 –e con fare sospetto, si agdi notte attorno ad alcunee furgoni in. Sono così stati notati da una pattuglia della Squadra Volante, nella zona adiacente tra piazza d’Armi e via Sportivi Comaschi nella zona di Muggiò, verso l’una di venerdì. Dopo aver fermato i due giovani chiedendo loro i documenti – un ragazzo di 19 anni residente a Villa Guardia e un amico ventenne residente anella zona di Albate, entrambi italiani – il più grande è stato trovato con uninfilato nei pantaloni, mentre il diciannovenne aveva nascosta lungo i pantaloni unain alluminio. Oggetti di cui i due non hanno saputo giustificare il legittimo possesso, soprattutto a quell’ora di notte. Portati in Questura, è emerso che entrambi avevano precedenti di polizia a fronte dei quali, oltre a esserea piede libero per la detenzione illegale di armi e oggetti atti ad offendere, sono stati sanzionati amministrativamente dagli agenti della Divisione di Polizia Anticrimine.

