Como bar covo di pregiudicati | 12 reati in due settimane e la titolare non ha mai chiamato la polizia

La polizia di Como ha sospeso la licenza di un bar per condotte illegali. Il locale, gestito da una colombiana, chiuso per 15 giorni.

