Commissario europeo alla salute | Vino è parte della dieta mediterranea

Vino a pranzo o cena è una scelta personale, ma è anche parte della dieta mediterranea da cui emerge che un consumo molto moderato ed equilibrato può rientrare tra le abitudini alimentari. Quando parliamo di Vino, infatti, non si tratta solo di alcol: è un prodotto unico. Veronasera.it - Commissario europeo alla salute: «Vino è parte della dieta mediterranea» Leggi su Veronasera.it «Bere un bicchiere dia pranzo o cena è una scelta personale, ma è ancheda cui emerge che un consumo molto moderato ed equilibrato può rientrare tra le abitudini alimentari. Quando parliamo di, infatti, non si tratta solo di alcol: è un prodotto unico.

Lollobrigida, con Várhelyi(Ue) diciamo 'non criminalizzare vino' - "Abbiamo oggi un rischio ancora più importante dei dazi che impatta sul mondo del vino, che è la sua criminalizzazione. Escluderne o depotenziarne la presenza sul mercato crea ovviamente un problema c ... (ansa.it)