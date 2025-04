Cominciati i lavori per la realizzazione della seconda isola ecologica sorgerà nell' area del centro Le Naiadi

Cominciati la scorsa settimana, nell'area parcheggio del centro sportivo Le Naiadi, i lavori che consentiranno di realizzare la secondo isola ecologica della città, questa volta in zona nord, dopo quella di via Pepe, inaugurata a maggio 2024. Gli interventi dovrebbero terminare nel giro di. Ilpescara.it - Cominciati i lavori per la realizzazione della seconda isola ecologica, sorgerà nell'area del centro Le Naiadi Leggi su Ilpescara.it Sonola scorsa settimana,parcheggio delsportivo Le, iche consentiranno di realizzare la secondocittà, questa volta in zona nord, dopo quella di via Pepe, inaugurata a maggio 2024. Gli interventi dovrebbero terminare nel giro di.

Cominciati i lavori per la Casa della comunità di Perugia - Sono cominciati i lavori per la realizzazione della Casa della comunità di Perugia di proprietà dell'Usl Umbria 1. L'immobile, situato nel complesso edilizio la Nuova Monteluce - spiega la Regione in ... (ansa.it)

Capo d’Orlando: cominciati i lavori di messa in sicurezza del lungomare nuovo - Da qualche giorno la ditta incaricata sta svolgendo lavori di messa in sicurezza del marciapiede ... Il tutto si inquadra, inoltre, come intervento propedeutico alla realizzazione della nuova pista ... (98zero.com)