Come votare ai referendum se si è fuori sede Il Comune di Milano cerca scrutatori e presidenti

referendum dell'8 e 9 giugno 2025 potranno votare anche i fuori sede per motivi di studio, lavoro o cure mediche. La condizione è quella di essere domiciliati per almeno 3 mesi in un Comune di una provincia diversa da quella di residenza. Lo fa sapere il Comune di Milano, che specifica anche.

