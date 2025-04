Gqitalia.it - Come Track Star è diventato lo show su TikTok più amato dai musicisti famosi

Il panorama delle interviste online, dopo Chicken Shop Date e Hot Ones, si arricchisce di, un'altra vera stella. Ad appena due anni dal lancio, questo progetto èuna tappa obbligata in tutte le campagne di lancio degli album più blasonati. Il concetto è tanto semplice quanto irresistibile: il conduttore, Jack Coyne, fa andare delle canzoni e i concorrenti devono indovinare chi le canta. Il premio in denaro - perché c'è, va detto- raddoppia a ogni risposta esatta, ma si azzera al primo errore. Sta a a chi gioca decidere se abbandonare o continuare la partita. Mentre si scorreo Instagram, c'è una buona probabilità di vedere Jack Coyne per le strade di New York City, insieme ad artistiCharli XCX oppure Olivia Rodrigo o magari con qualcuno del pubblico – suc'è spazio per tutti, non solo per le celebrities – per riempire chiunque capiti a tiro di domande sui pezzi indie più in vista degli anni Duemila, sugli album country o su ogni altra variazione del pentagramma.