Come salvare sul PC il profilo Facebook e Instagram

Scaricare i dati delo quelli diè utile per avere un backup, conservare i dati o rivedere momenti speciali. Con il Centro Gestione Account di Meta, puoi gestire i tuoi profili in modo centralizzato, ma per scaricare i dati bisogna seguire alcuni passaggi specifici che non sono proprio evidenti subito.tutte le informazioni disul computer non è importante solo per rivedere la propria storia per intero ma anche per conservare questi dati nel caso ci siano problemi sul proprio account.Si sa infatti che si può essere bannati dase si infrange il regolamento e che il proprio account può essere rubato o hackerato.Scaricare tutti i dati è utile anche per conservare le informazioni se ci si vuole cancellarsi dadefinitivamente, cosi, prima di abbandonare la nave, si possono fare i bagagli e portarseli a casa.